По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад.

На фоне продолжающегося полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, оккупационные войска РФ начали выводить некоторые свои части из Мариуполя.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США. По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад.

По данным Пентагона, бои за город продолжаются. Как отметил во время брифинга чиновник оборонного ведомства, российские военные полностью не контролируют Мариуполь и именно поэтому оккупанты продолжают наносить как ракетные, так и авиационные удары.

Как отметил чиновник, если бы город был полностью взят, незачем продолжать его бомбить.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. С первых дней вторжения Мариуполь находится под постоянным вражеским огнем. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку продуктов и медикаментов. Город стерт с лица земли. В Мариуполе гуманитарная катастрофа.

26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ начали переводить на вооружение НАТО и стандарты Альянса.

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