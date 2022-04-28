Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и 5 беспилотных летательных аппаратов.

В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага, уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и 5 беспилотных летательных аппаратов.

Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" сегодня уничтожили более 40 оккупантов, 3 танка и 2 беспилотника.

Об этом сообщает ОТУ "Восток" в Facebook.

Отмечается, что 28 апреля российские фашистские войска совершили 2 атаки, продолжаются бои.

Украинские бойцы уничтожили: личного состава – 42 оккупантов; танков – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТ – 1; БПЛА – 2.

Как сообщал УНИАН, за 27 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.

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