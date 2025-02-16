Оккупанты начали накаты на эти населенные пункты с самого утра.

15 февраля российские оккупационные войска значительно активизировались на фронте. В частности, враг проводил штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что оккупанты начали накаты на эти населенные пункты с самого утра. Точное количество техники, привлеченной к штурмам Константинополя посчитать трудно – оно варьируется от 20 до 37. Подавляющее количество техники врага там было уничтожено.

"Пехота противника рассердилась на южных окраинах Константинополя, а также в районе лесополосы возле точки 127.2. Одна ББМ умудрилась проехать поселок и выехала на дорогу на Богатырь, высадила пехоту и была поражена при откате. Константинополь частично зачищен, стабилизационные действия продолжаются. Вероятно, что врагу не дадут пока закрепиться там", – говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время накат на Улаклы российские захватчики осуществляли меньшими силами – от 8 до 10 единиц вооружения и военной техники. Однако для врага он оказался более результативным, говорят в DeepState:

"Сейчас кацапская пехота рассредоточилась в восточной части села и закрепляется. Данный маневр значительно затрудняет жизнь подразделений Сил Обороны, которые находятся восточнее".

Война в Украине: ситуация на фронте

Пока в Мюнхене на конференции по безопасности обсуждают урегулирование войны в Украине, 15 февраля выдалось самым тяжелым днем на фронте с начала 2025 года. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 произошло 250 боевых столкновений.

Отмечалось, что по сравнению с прошлыми сутками, противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза. Наибольшую активность враг проявлял на Покровском направлении – там зафиксировали 67 попыток оккупантов продвинуться на позиции украинских подразделений.

Вас также могут заинтересовать новости: