Россияне зашли на восточную окраину города.

Российские оккупационные войска продолжают давить в Донецкой области. Горячее всего сейчас на Торецком направлении.

Бои ведутся в самом Торецке, и ситуация там нестабильная. Об этом сказала спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона. По ее словам, с самого утра происходят постоянные штурмы.

"Бои ведутся буквально за каждый подъезд. Россияне зашли на восточную окраину города, несколько продвинулись по улице Центральная, в направлении шахты Центральная. Но ситуация постоянно меняется, то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться", – подчеркнула Бобовникова.

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Горячо сейчас не только в Торецке. К северо-западу от Нью-Йорка есть поселок Нелиповка. И сейчас бои идут именно за него.

"Тактика врага похожа на ту, что применяют в Торецке – сравнивают с землей город из артиллерии, а затем постоянно штурмуют малыми группами – 3-5 человек. И эти штурмы продолжаются в течение суток", – отметила она.

В то же время ситуация возле Часового Яра сложная, но контролируемая. Бобовникова рассказала, что там стоят сильные подразделения, и они не дают врагу продвигаться. По ее словам, в настоящее время враг не имеет возможности окружить Часов Яр, потому что украинские защитники борются и успешно сдерживают врага.

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

В бригаде Нацполиции "Лють" рассказали, что в Торецке Донецкой области продолжаются уличные бои. Оккупанты не прекращают давить, однако Силы обороны не сдаются.

Там отмечают, что у врага кредо – "Увидеть Торецк и умереть". Оккупанты атакуют, как бешеные – постоянно применяют обстрелы из авиации, артиллерии, минометов. Идет и работа FPV-дронов, но наши бойцы не сдаются.

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