В бригаде отмечают, что "оккупанты сунут, как бешеные".

В Торецке Донецкой области продолжаются уличные бои, оккупанты не прекращают натиска, однако Силы обороны не сдаются. Бригада Нацполиции "Лють" рассказала о ситуации в городе и показала видео уличных боев.

"Увидеть Торецк и умереть - главное кредо врага. Оккупанты суют, как бешеные: постоянные обстрелы из авиации, артиллерии, минометов, работа FPV-дронов, но наши бойцы не сдаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео показана работа бойцов батальона специальных операций "Эней".

Ситуация на восточном фронте - новости

По словам пресс-секретаря Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой, самая сложная ситуация остается в районе Торецка и Нью-Йорка, противник пытается прорвать нашу оборону, постоянно напирает живой силой.

6 октября аналитики DeepState сообщали, что враг продвинулся в Торецке, а также в Максимильяновке, Цукурино, Торецке, возле Мясожаровки и Песчаного.

В то же время аналитики ISW прогнозируют, что активное российское контрнаступление на востоке завершится в ближайшие недели. Однако россияне могут продолжать наступление в более низком темпе на всей территории Украины, надеясь, что постоянное давление не позволит украинским силам накопить живую силу и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы.

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