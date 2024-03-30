Известно, что российские захватчики атаковали село на Запорожье сегодня, 30 марта.

Армия РФ обстреляла село Долинка Пологовского района Запорожской области, в результате чего пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, ребенок получил контузию, его госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу.

"Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает", - добавил чиновник.

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Ранее Федоров предупреждал жителей области об угрозе ударов баллистическими ракетами во время объявления воздушной тревоги.

Также в ГСЧС Запорожской области сообщили, что 29 марта спасатели ликвидировали четыре пожара, которые произошли в результате обстрелов армии РФ. По информации ведомства, пожарные ликвидировали два пожара в пятиэтажном жилом доме, где горели квартиры с 3 по 5 этажи.

"В с. Преображенка и с. Новоданиловка Пологовского района спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории и пожар на территории частного домовладения", - добавили в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

Обстрелы оккупантов: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня россияне из артиллерии ударили по городу в Донецкой области. В результате этого погибли два человека, еще один получил ранения.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Россия может готовить новый масштабный обстрел, ведь во время ночной атаки оккупанты пытались разоблачать и обходить украинскую противовоздушную оборону.

"Сам факт того, что враг пытался снова направлять маршруты своих беспилотников таким образом, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО может косвенно свидетельствовать о том, что даже такая не очень мощная, по сравнению с другими, атака может быть предвестником следующих атак, когда враг соберет определенную информацию", - объяснила она.

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