В эпицентре поражений оказался частный сектор, в котором плотная жилая застройка.

Российские оккупанты в субботу, 30 марта, обстреляли город Красногоровка (Донецкая область) из артиллерии, погибли два человека, а один - ранен. Повреждены хозяйственные постройки и жилые дома.

По сведениям Донецкой областной прокуратуры, "в эпицентре поражений оказался частный сектор с плотной жилой застройкой". В ведомстве добавили, что жертвами вражеского удара стали 70-летняя женщина и 73-летний мужчина. Женщина погибла в собственном жилье.

"Во время вражеской атаки погиб 73-летний мужчина, который находился в одном из домов. Его 50-летняя дочь, которая получила телесные повреждения во дворе, доставлена в медицинское учреждение...", - отметили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что дочь погибшего получила осколочные ранения и минно-взрывную травму.

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Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

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28 февраля стало известно, что Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины выбила россиян из Красногоровки. Россияне уже много раз стреляли из различного вооружения по этому городу, есть много жертв, пострадавших и разрушений.

Утром 30 марта Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши защитники на Новопавловском направлении продолжают сдерживать врага в районах ряда населенных пунктов, в том числе у Красногоровки.

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