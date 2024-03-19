Появилась информация, что врагам удалось продвинуться под Авдеевкой, однако нет фактов, которые бы это подтверждали, отметили аналитики.

Продолжается полномасштабная война в Украине против российских захватчиков, и в Запорожской области на фронте ситуация незначительно изменилась.

Недавно российские захватчики смогли немного продвинуться вперед на территории западной части региона, сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры с геолокацией, которые были опубликованы в воскресенье, 17 марта. "…кадры… показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Луговского (к северо-востоку от Работино)", - отметили эксперты.

По сведениям аналитиков, есть информация, что 18 числа противники смогли продвинуться под городом Авдеевка (Донецкая область), однако нет доказательств, которые могли бы подтвердить, что линия фронта действительно изменилась.

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Украинская сторона сообщала, что враги пытаются двигаться вперед на ряде направлений и получают достойный отпор от наших воинов. 18 марта аналитики DeepState поделились, что в Запорожской области продолжаются боевые действия, в частности, возле села Работино.

Эксперты добавили, что оккупантам удалось продвинуться вперед в районе двух населенных пунктов - Орловка и Вербовое.

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