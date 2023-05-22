Иван Федоров отметил, что теперь "пушечное мясо" пытаются набрать через объявления.

Украинцев, которых россияне задерживают на временно оккупированных территориях Запрожской области, бросают рыть окопы и на передовую. Оккупанты придумали новый способ набора "пушечного мяса", предлагая высокооплачиваемую "работу".

Мэр Мелитополя Иван Федоров напомнил, что на захваченных украинских территориях не действуют никакие законы. Оккупанты "арестованных" людей отправляют рыть окопы.

"В последнее время они (российские оккупанты – УНИАН) начали экстравагантно набирать в свои ряды людей. Оккупанты массово размещают объявления о том, что им нужны охранники с зарплатой в 200 тысяч рублей и опытом участия в "СВО". При этом указано, что охранять надо границы оккупированных территорий. Мы понимаем, что это передовая. Это использование наших людей, как "пушечного мяса", - рассказал городской глава в эфире национального марафона.

Видео дня

Он отметил, что к таким действиям россияне прибегают из-за огромных проблем.

"Только за вчера (21 мая – УНИАН) масса позиций врага на Запорожском направлении понесли потери. Так, в Бердянске уничтожили один из штабов врагов. Самая сложная ситуация сейчас во временно оккупированных Токмаке и Молочанске. Вчера, 21 мая, под вечер там прогремели очень мощные взрывы, после чего без электричества остались жители Токмака, Молочанска, Энергодар и часть Мелитополя. Вместе со светом исчезла и вода, в некоторых населенных пунктах до сих пор коммуникации не восстановили", - объяснил Федоров.

Кроме того, он указал, что россияне прибегли к старой тактике обстрела временно оккупированных территорий и минированию объектов критической инфраструктуры.

"В последние недели враг сам обстреливает временно оккупированные территории. Мы этот сценарий уже видели в Донецкой области. Они намеренно разгоняли панику и терроризировали наших людей. Также мы говорили, что они минируют нашу критическую инфраструктуру, готовясь к побегу", - подытожил мэр Мелитополя.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

После объявления о подготовке контрнаступления ВСУ российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины начали укреплять позиции. Так, 19 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне бросают подкрепление в направлении Бердянска и Волновахи.

21 мая появилась инфомация, что во временно оккупированном Бердянске Силы обороны Украины попали в штаб одного из подразделений российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: