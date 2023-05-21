Потери противника уточняются, отметили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

В оккупированном Бердянске Запорожской области Силы обороны Украины попали в штаб одного из подразделений российских захватчиков.

Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram. "В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что потери противника уточняются.

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Как сообщал УНИАН, после информации о контрнаступлении ВСУ на оккупированные территории Украины россияне начали отправлять подкрепление. В частности, 19 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что через временно оккупированный город переправляется подкрепление для захватнических войск в направлении Бердянска и Волновахи.

1 мая Андрющенко написал, что в Бердянске могли слышать взрывы из-за "прилета" в местный аэропорт.

Стоит отметить, что россияне оккупировали Бердянск в начале марта прошлого года. Украинские воины продолжают прилагать усилия для того, чтобы выбить противников с нашей земли. По состоянию на 21 мая уже ликвидированы 203160 врагов.

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