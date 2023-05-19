Также ударами по мирным населенным пунктам они пытаются сдерживать контрнаступление ВСУ.

Российские оккупанты затапливают поля и минируют дамбы в Запорожской области, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram. "Солдаты РФ подтапливают поля в Васильевском районе, повышая уровень воды в каналах, минируют дамбы, засеянные поля и всю линию фронта, готовясь к наступлению ВСУ и своему "возвращению домой", - отметил он.

Также, по словам Малашко, увеличилось количество обстрелов: от авиации, РСЗО и артиллерии страдают наши многострадальные города-герои - Орехов, Малая Токмачка, Гуляйполе и другие.

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"Ударами по мирным населенным пунктам враг пытается сдерживать наше контрнаступление. Уже около месяца наблюдаем мародерство оккупантов: с ЗАЭС вывозят документы, из домов людей - их личные вещи. Перекрывая поставки продуктов, оккупанты вводят принудительную эвакуацию. После вывоза - людей бросают на произвол судьбы", - проинформировал глава ОВА.

Ситуация в Запорожской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб проинформировал, что на временно оккупированной территории Запорожской области людям, которые согласились сотрудничать с захватчиками, предлагают письменно отказаться от украинского и принять российское гражданство.

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты уже вывозят имущество из учебных заведений на оккупированных территориях области.

В украинской разведке говорят, что сейчас на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находится около 152 тысяч личного состава россиян.

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