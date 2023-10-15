Украинское контрнаступление продолжается, наши воины наносят противнику потери, отметили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, в течение суток российские захватчики потерпели провалы на пяти направлениях - Запорожском, Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Купянском.

Противники пытались атаковать наших воинов, но потерпели поражения, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в воскресенье утром, 15 октября. По его данным, было около 60 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении противники не переставали пытаться прорвать оборону наших защитников, но тщетно. Воины отразили вражеские атаки возле Авдеевки и еще нескольких населенных пунктов. На Марьинском направлении было отражено более 10 атак со стороны противника у Марьинки.

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На Запорожском направлении противники пять раз тщетно пытались восстановить утраченное положение возле сел Роботино и Вербовое (Запорожская область). На Лиманском направлении защитники украинского государства продолжают сдерживать наступление противника в районах Серебрянского лесничества и Макеевки Луганской области и Торского Донецкой области - там отражены семь вражеских атак.

На Купянском направлении защитники и защитницы Украины отразили 10 атак оккупантов возле Ивановки и Синьковки Харьковской области.

В то же время контрнаступление ВСУ 2023 продолжается. На Мелитопольском направлении воины истощают врагов вдоль всей линии фронта - наносят потери в живой силе и технике. На Бахмутском направлении наши защитники продолжают совершать штурмовые действия южнее города Бахмут (Донецкая область), наносят противнику потери и закрепляются на рубежах, которых смогли достичь.

"...на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника", - добавили в Генштабе.

Важные новости - война продолжается

Утром 14 октября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло около 100 боевых столкновений с российскими захватчиками. В частности, противники тщетно пытались прорвать украинскую оборону на Авдеевском направлении - там отражено около 20 вражеских атак.

РФ на нашей земле понесла огромные потери. Общие потери врага на 14 октября 2023 года составляют примерно 286 тысяч 890 оккупантов. Также уничтожено 4 940 танков противника.

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