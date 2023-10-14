За сутки на фронте произошло около 100 боевых столкновений с врагом.

На Авдеевском и нескольких других направлениях российские оккупанты осуществляют попытки атак и штурмов, однако Силы обороны Украины отражают вражеские атаки и удерживают позиции.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений с врагом. "На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отразили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области, а на Лиманском - более 5 атак в районе Макеевки Луганской области.

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В то же время, на Марьинском направлении ВСУ успешно отразили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области, а на Шахтерском - штурм россиян при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении российские захватчики безуспешно пытались вернуться на утраченные позиции возле Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах. Также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, где ВСУ наносят россиянам потери и истощают врага.

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Бои под Авдеевкой обострились 10 октября. Тогда россияне предприняли попытку масштабного наступления, применив дополнительную технику и военных. Однако украинские защитники удержали занятые ранее позиции. Атаки россиян продолжаются до сих пор, они пытаются окружить город.

Также стало известно, что помимо многочисленных атак из разнообразного вооружения, враг также прицельно атакует украинские позиции запрещенными фосфорными снарядами, которые наносят значительные и болезненные раны.

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