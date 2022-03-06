Предварительно, была применена крылатая ракета.

В результате обстрела россиянами Краматорска по меньшей мере два человека погибли, есть много раненых.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"По меньшей мере двое погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые дома и многоэтажки в Краматорске. Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский", - отмечается в сообщении.

Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых. Пострадавшим оказывают помощь медики, при необходимости - госпитализируют.

"Специалисты не дали еще окончательного заключения, какое именно оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете - вроде такой, которую сбили вчера вблизи Краматорска наши силы ПВО", - говорится в сообщении.

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