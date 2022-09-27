На месте уже работают соответствующие службы.

Российские войска утром, 27 сентября, нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как сообщил в Telegram председатель Запорожской ОГА Александра Старуха, оккупанты попали к объектам инфраструктуры.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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"Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", - написал Старух.

Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев проинформировал, что в результате вражеской атаки по Запорожью произошел пожар.

"К сожалению, есть пострадавшие", - отметил он.

На месте уже работают соответствующие службы.

Ситуация в Запорожье - что известно

Российская Федерации без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали мирные населенные пункты, в частности, в Запорожской области.

В ночь на 24 сентября захватчики попали в объекты инфраструктуры, в жилом доме был пожар. Через новый вражеский обстрел погибла женщина, и пострадали 9 человек.

В МВД Украины в начале сентября сообщали, что из-за совершенных врагами обстрелов уже погибли более 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. - получили ранения.

В ночь на воскресенье, 25 сентября, Запорожье снова стало мишенью российских оккупантов – вражеские ракеты попали в несколько районов областного центра и село, расположенное возле него. По словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, три человека получили ранения.

Россияне стреляли по Запорожью и ночью 26 сентября. Оккупанты также нанесли ракетный удар по поселку в Запорожском районе. Известно о разрушении объекта инфраструктуры.

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