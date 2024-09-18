Пострадала Камышеватская община, сообщили в ОВА.

Вечером во вторник, 17 сентября, российские оккупационные войска массированно атаковали Запорожскую область. В результате вражеского удара погибли два человека, еще пятеро – ранены.

"Пострадала Камышеватская община. Там повреждены несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, два человека погибли, 5-ро – ранены", – сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что сейчас происходит поиск людей под завалами. Детали уточняются.

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Война в Украине: важные новости

Некоторые союзники Украины уже начали обсуждать, как может завершиться война. При этом, как пишет Bloomberg, страны-партнеры настаивают, что никто не давит на Киев относительно вступления в переговоры с РФ.

В свою очередь, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прогнозирует, что война в Украине не завершится ни в этом году, ни в следующем. По его словам, ситуация на поле боя в Украине остается сложной, и Россия сейчас действительно сильна.

Тем временем российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Враг ударил КАБами по Харькову. Среди пострадавших в результате атаки – четыре спасателя, которые ликвидировали пожар.

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