За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины.

В Сумской области в результате атаки на энергообъект погиб один человек, еще 7 получили ранения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытия, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, за минувшие сутки под российские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

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В Запорожской области в результате атаки выключали воздушную линию, при этом обесточивались подстанции, однако потребители остались со светом. На Черниговщине из-за обстрела были отключены воздушные линии, в результате чего без электроэнергии осталось 412 абонентов в шести населенных пунктах.

Ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, что второй блок Южноукраинской АЭС могут вскоре вывести на ремонт, что приведет к ухудшению ситуации с отключениями света.

Ранее сообщалось, что в Украине могут перенести под землю воздушные линии электропередач, чтобы обезопасить их от российских атак.

"Перенос линий под землю - потенциально один из вариантов. На сегодня разработано значительное количество технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения безопасности", - отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

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