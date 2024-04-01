В частности, речь идет о "Кинжалах" и "Цирконах".

За последние три месяца в направлении Киева российские оккупанты применили более 180 средств поражения.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, враг систематически атакует ударными дронами и ракетами различных типов и модификаций.

"Агрессор пытается нас запугать, разрушить наш прекрасный город. Но это ему не удастся. Сколько бы оружия у врага не было. В доказательство тому статистика воздушных ударов по Киеву первый квартал этого года", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

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Так, с 1 января этого года до 1 апреля в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения. Речь идет о:

113 единицах Х-101;

11 Х-47М2 "Кинжал";

шесть "Искандер-М";

пять 3М22 "Циркон";

три "Х-69";

один "Калибр";

48 ударных беспилотников типа "Shahed".

"Было невероятно трудно, но мы выдержали эти удары. Уважение и благодарность нашим воинам ПВО, которые закрывают небо над столицей. Страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей", - подчеркнул Попко.

Он добавил, что всегда будет обращаться к международным партнерам Украины с тем, что нашей стране нужно оружие и средства противовоздушной обороны.

"Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами. Больше средств ПВО - больше сохраненных жизней. И тем ближе мы к Победе!", - отметил начальник КМВА.

Атаки на Киев

Ранее военно-политический аналитик Александр Коваленко высказал мнение, что запуск россиянами ракет "Циркон" по Киеву - это испытание того, могут ли справиться с ними зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T.

Аналитик считает, что сейчас ракеты "Циркон" россияне запускают из Крыма, потому что полуостров считается российским командованием самым безопасным местом в зоне боевых действий.

В то же время он предупредил о большой опасности, если оккупанты изменят локацию, в частности передислоцируют эту пусковую установку в Брянскую область. "И уже запустить эти ракеты не за 600 километров от Киева, а попробовать запустить из какого-то села в Брянской области, что в 200 километрах от Киева. И тогда посмотреть, насколько ракета будет иметь более высокую эффективность по прорыву общеешелонированной ПВО именно с этого расстояния", - пояснил Коваленко.

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