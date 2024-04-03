Российские оккупационные войска меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
"Вы посмотрите на частоту нанесения ракетных ударов – четыре массовых ракетных атаки за март. Причем удары наносятся именно по предприятиям энергосистемы, как только украинские экстренные службы приступают к нейтрализации последствий удара. То есть [энергетики] пытаются восстановить, и на следующий день наносится повторный удар по этим же объектам", – отметил он в эфире телеканал FREEДОМ.
Снегирев подчеркнул, что запас трансформаторов не безграничен, и оккупанты это прекрасно осознают. Судя по всему, именно поэтому противник "дает время на восстановление и потом, я не боюсь сглазить, российская сторона будет применять тактику именно массовых ударов по энергетической инфраструктуре".
При этом эксперт отметил, что в военной доктрине России прописано нанесение превентивных ударов по энергетической инфраструктуре противника. Цель таких атак – принуждение к капитуляции.
"Поэтому они не будут отходить от своей военной доктрины. И задача украинской стороны и президента Украины – в максимально короткие сроки убедить страны Запада предоставить необходимое количество систем ПВО, о чем и заявлял Владимир Зеленский. Нам критически необходимы Patriot и SAMP/T, чтобы нейтрализовать ракетную угрозу, в том числе с использованием "Цирконов", – констатировал Снегирев.
Атаки РФ по украиской энергетической инфраструктуре
За последние несколько недель российские оккупанты не один раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Украине. В Харькове в результате российских обстрелов уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура.
В частности, была разрушена ТЭЦ-5. Объект потерял основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии для Харькова. На восстановление теплоэлектроцентрали могут уйти годы.
Кроме того, в результате обстрела со стороны РФ серьезно пострадала ДнепроГЭС. Быстро восстановить станцию не удастся, говорят в "Укргидроэнерго".
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