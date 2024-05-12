Мусиенко отметил, что оккупанты заходили своими ДРГ на территорию этой области.

Российские оккупационные войска формировали наступательную группировку в Курской области с целью проведения диверсий и рейдов на территории Сумщины. Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Там есть населенный пункт Суджа, он находится где-то километров в 15 от границы с Сумщиной, это Курская область. По состоянию еще на 30 апреля враг формировал там незначительную наступательную группировку, цель которой скорее всего проводить рейдово-диверсионные действия на территории Сумщины", – объяснил он в эфире телемарафона.

По его словам, враг планирует усилить такие действия. Они, скорее всего, будут иметь где-то такой характер, как действия оккупантов на Харьковщине, но "меньшими силами и объемами".

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"Создать, как они называют, санитарную или буферную зону, и просто вытащить туда наши войска. До этого враг вел определенную подготовку, разведку, они заходили своими ДРГ, пытались выявлять украинские оборонительные позиции. То есть я думаю, что там так же может оживиться враг. Не думаю, что это будет большое количество, не думаю, что это будет на самые Сумы", – резюмировал он.

Война в Украине: активизация РФ

10 мая российские оккупанты начали наступательные действия на Харьковщине. Около 5 утра враг пытался прорвать оборону украинских войск.

Вечером 11 мая подразделение "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины сообщило, что из-за натиска оккупантов Силам обороны пришлось отойти с некоторых позиций на Харьковщине.

"Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха. Ночь будет очень сложная", – говорится в сообщении.

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