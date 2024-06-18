Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах Донбасса, - DeepState

ВСУ продолжают сдерживать наступление врага в этих районах.

Российские захватчики имеют продвижение в районе трех населенных пунктов на Донбассе.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, 17 июня враг продвинулся вблизи Уманского, Сокола и Архангельского.

Данные обновленной карты боевых действий подтверждают продвижение захватчиков на Авдеевском направлении. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать россиян и уничтожать врага. Эти продвижения не предоставляют врагу новых стратегических преимуществ.

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Враг уже длительное время пытается двигаться вперед на Донбассе на ряде направлений и получает от украинских воинов достойный отпор и несут серьезные потери в живой силе и технике. Стоит отметить, что общие потери врага на 18 июня 2024 года составляют 528 тыс. 620 человек. Кроме того, уже "минусовано" 7 974 российских танков.

Сегодня ночью во временно оккупированном Крыму было шумно, российские захватчики перекрывали Керченский мост.

Местные Telegram-каналы писали о возможной ракетной и беспилотной атаке. В сети появилось видео, на котором можно услышать пролет беспилотного летательного аппарата. Также россияне заявляли о работе противовоздушной обороны. Впоследствии движение по мосту восстановили, однако позже в сети сообщили об отражении атаки морских дронов в Севастополе и Евпатории.

Кроме того, стоит отметить, что вчера Россия впервые официально признала, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Следственный комитет РФ объявил в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана. Оккупанты обвиняют его в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".

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