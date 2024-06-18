На Харьковском направлении Силы обороны переходят в наступление.

Российское наступление на Сумщину сорвалось из-за того, что врагу пришлось бросать свои силы дополнительно на Харьковское направление, где у них все пошло не по плану. Об этом сказал эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что на Харьковском направлении Силы обороны "уже в наступлении". "Российское наступление не просто захлебнулось, а сейчас у них стоит сверхзадача - как удержать за собой ту полоску в 5-километров, которую они вдоль границы заняли в первые дни наступления. Они там теперь закапываются буквально", - прокомментировал Дикий ситуацию на Харьковском направлении.

По его словам, наступление на Сумы, как предупреждала украинская разведка, должно было быть сразу после Харьковского.

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Дикий отметил, что Сумское наступление сорвалось именно потому, что россиянам пришлось свои силы перебросить на Харьковщину. Он рассказал, что военные, которые выполняли задачи в Харьковской области, отмечают, что на том направлении у врага в наступление "перли сплошные новобранцы". "Это первые партии из нового набора, абсолютно зеленые, прямо "с учебки" и с такими же командирами, то есть качество российской армии очень падает", - добавил эксперт. По его словам, также техники у врага теперь в 10 раз меньше, чем было раньше.

Дикий отметил, что заход российских оккупантов в Рыжевку (речь идет о сделанном кадыровцами видео о якобы захвате этого населенного пункта, который давно находится в "серой" зоне - УНИАН) на Сумщине является достаточно показательным, потому что это была "имитация бурной деятельности". "Когда реальное наступление развивать некем, нечем, а срочно надо о чем-то отчитаться, потому что уже месяц сидят с камерами российские пропагандисты и им нечего снять. Вот Рыжевка - это было смешно", - сказал эксперт.

Российское наступление в направлении Сум - подробности

Как сообщал УНИАН, в мае глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что после атак на Харьковщине Россия может начать новую атаку в Сумской области.

Он отмечал, что ожидается, что российские войска предпримут мощное наступление в направлении Сум, города примерно в 140 км к северо-западу от Харькова.

10 июня главарь Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что полк "Ахмат-Чечня" якобы захватил Рыжевку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом населенном пункте враги попытались организовать пропагандистскую операцию - там был вывешен российский флаг, и его сняли. При этом подчеркнул, что там оккупантов нет.

Аналитики DeepState отметили, что фактически Рыжевка находится в "серой зоне" и туда регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы захватчиков.

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