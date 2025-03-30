В частности, сейчас россияне прощупывают линию фронта Гуляйпольского и Ореховского направлений, отметил Иван Тимочко.

Говоря о подготовке России к новому наступлению, больше внимания необходимо уделять Запорожской и Херсонской областям. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио.

"В этих областях противник в свое время оккупировал наши территории, но был выбит… Есть давно написанный приказ Путина о возобновлении контроля за теми территориями, с которых они сбежали, отступили… Противник прощупывает линию фронта Гуляйпольского, Ореховского направлений", - сказал он.

По словам Тимочко, россияне сейчас пробуют адаптировать новую тактику ведения наступлений.

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Отдельно военный объяснил, почему РФ сегодня нацелилась на Запорожскую область:

"Прежде всего это Энергодар. Вопрос Энергодара все больше и больше поднимается в плане выхода российских войск из города. И понятно, что для россиян здесь показать свое присутствие крайне важно. Там они все равно пытаются удерживать сухопутный коридор оккупированной материковой территории Украины, который связывает Крым с оккупированным Донецком и Россией. Кроме того, это все-таки та часть побережья Черного моря, за который тоже продолжаются сейчас переговоры… Мы можем рассматривать еще Запорожское направление, как попытку россиян развивать свою тактику движения вдоль русел рек, чтобы двигаться вдоль реки и вытеснять Вооруженные силы".

Тимочко добавил, что ранее на Ореховском направлении фронта в Запорожской области ВСУ проводили контрнаступление:

"Там все настолько сейчас зарыто, перерыто в бетонную землю, что говорить о том, что россияне смогут провести там операцию имеющимися силами - вряд ли. Или какого-то серьезного оперативного хотя бы уровня, или такую операцию, которая бы заставила Вооруженные силы резко наращивать наш военный контингент на этих направлениях. Но по перемещениям действительно там наблюдаются определенные движения в пределах имеющихся сил, то есть подтягивание их сил из тыла ближе к линии фронта".

Новое наступление России - что сообщалось

Напомним, в Институте по изучению войны (ISW) пришли к выводу, что российские войска готовятся активизировать наступление на нескольких направлениях фронта весной и летом 2025 года. Отмечалось, что это вписывается в стратегию Кремля по усилению давления на Украину на фоне возможных мирных переговоров.

В ISW сообщили, что в последнее время заметна активизация наступательных операций россиян на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, а также на севере Сумской области, направленные на вытеснение ВСУ с позиций в Курской области.

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