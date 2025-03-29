Высокоточный удар: на Курщине ВСУ 'задвухсотили' героя России

Месяц назад захватчик получил высшую государственную награду лично из рук диктатора Путина.

Украинские воины ликвидировали майора Росгвардии Марата Тибилова "Талиба". Накануне диктатор Владимир Путин лично награждал его "Золотой звездой" и званием "героя России".

О ликвидации Тибилова свидетельствуют многочисленные некрологи в российских пабликах, заявления официальных лиц и сообщения Росгвардии. Известно, что оккупанта ликвидировали в Курской области. До этого он воевал против украинцев на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

"При выполнении служебно-боевого задания в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич. Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии", - говорится в сообщении.

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Накануне группа "Информационное сопротивление" опубликовала персональные данные "Талиба". Тибилов родом из Владикавказа, что в Северной Осетии. В 2011 году окончил Северо-Кавказский Краснознаменный военный институт внутренних войск. Службу проходил в в/ч 6762 - 17 отряд спецназначения.

"Принимает непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и в Курской области в должности командира огневой группы спецподразделения Росгвардии", - говорилось в сообщении "Информационного сопротивления".

Военный преступник был награжден орденами мужества за убийства украинцев, а 23 февраля Путин лично вручил ему "Золотую звезду" героя России.

Z-паблики пишут, что "Талиб" был ликвидирован в результате высокоточного удара украинских войск по российским позициям в Черкасском Поречном. Удар якобы нанесен на 30 км вглубь территории России. Россияне ноют, что этого бы не произошло без разведки и вооружения НАТО.

На войне "минуснулись" российские военкоры

Как писал УНИАН на войне в Украине погиб российский "военкор" Александр Федорчак. О том, что захватчик погиб в зоне боевых действий, сообщили российские СМИ, в частности издание "Известия", где тот работал. Обстоятельства, при которых погиб оккупант, пока неизвестны, но, судя по всему, это произошло в Харьковской области - на Купянском направлении.

Ранее из-за дронового удара на войне против Украины погиб другой пропагандист - внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Это произошло на трассе Донецк-Горловка, когда тот передвигался в машине. Тогда еще пять человек получили ранения.

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