По многим направлениям идет перегруппировка российских войск, отметил эксперт.

На фронте в Украине наблюдается снижение активности боевых действий. Также за последнюю неделю заметно снизилось количество ракетных ударов РФ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Очередной спад активности РФ. Сейчас по многим направлениям идет перегруппировка российских войск. Это запорожское направление, Донецкое. Посмотрим после окончания перегруппировки, она может закончиться через несколько дней. Соответственно, вполне возможно, что возрастет активность и в воздухе", – отметил он. Видео дня

У России проблемы с оружием: что известно

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что россияне принялись использовать ракеты, которые ранее признали непригодными, так как им стрелять сейчас больше нечем:

"Дефицит ракетного вооружения вносит всё больше негативных корректив в боеспособность второй армии в мире с конца".

Кроме того, он высказывал мнение, что у россиян начали возникать проблемы и с другими боеприпасами. По его словам, на данный момент дефицитными у россиян становятся боеприпасы ствольного и реактивного типа.

Вас также могут заинтересовать новости: