Эксперт уверен, что США предоставят Украине необходимое количество вооружения.

Вооруженным силам Украины необходимо 200 самоходных артиллерийских установок (гаубиц) и 80-100 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я всегда прошу, чтобы везде и всюду распространяли мысль, что нам надо не 20 гаубиц, а 200, не 20 HIMARS, а 60 или 80, а лучше 100. Для того, чтобы решать огневые задачи по уничтожению войск противника на нашей территории", – отметил он. Видео дня

"Мы все равно победим, все идет в нашу пользу. И как бы российская армия не выкручивалась, они идут в сторону деградации в плане личного состава, потому что в России нет обученной пехоты, закончилась. Остались только военнообязанные, которые когда-то служили… А мы наоборот – обучаем наших солдат, пересаживаем их на более современные виды вооружения. Да, их пока мало, но они все равно придут", – добавил Жданов.

Эксперт выразил уверенность, что США обязательно передадут Украине необходимое количество вооружения:

"Можете в этом не сомневаться. Иначе бы запад не начинал раскрутку маховика военно-промышленного комплекса… тем более под гарантии правительства США, я имею в виду ленд-лиз".

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, какое оружие для контрнаступления попросит Украина.

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