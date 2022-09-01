В конце осени, начале зимы ситуация с боеприпасами в РФ перейдет из дефицитной к остро-критической, отметил Коваленко.

У россиян начали возникать проблемы с боеприпасами.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На данный момент дефицитными у россиян становятся боеприпасы ствольного и реактивного типа, сообщил эксперт.

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"На сегодняшний день практически все склады БК в Курской, Белгородской и Ростовской области истощены. Основная масса поставок боеприпасов ведутся со складов ЦВО и ВВО. А это тысячи километров и с таким подвозом просто невозможно осуществлять качественное обеспечение передовых подразделений БК. На сегодняшний день российское командование по договоренности с Минском получило доступ к 1405, 1398, 1886 складам и 25, 43, 46 арсеналам хранения боеприпасов. За август они вывезли более 12 тысяч тонн боеприпасов, для сокращения времени подвоза. Вот только беларуская кубышка не бесконечная", – считает Коваленко.

"Следующий, очень важный момент – практически на всех складах в России боеприпасы хранились не в совсем приемлемых условиях и значительная часть из них попросту не пригодна к применению. А потому, разного рода таблицы с отстрелянным БК и, которые теоретически еще есть на хранении можете смело выкидывать, потому, как они не отражают реальной ситуации", – добавил эксперт.

По мнению Коваленко, в ближайшие 2-3 месяца российская армия еще будет обеспечена боеприпасами всех калибров по мере необходимости, а вот в конце осени, начале зимы ситуация с БК перейдет из дефицитной к остро-критической.

"Стрелять они не прекратят, конечно же, но смогут делать это со значительно меньшей интенсивностью, что в значительной степени скажется на их возможности держать оборону по всем плацдармам. Ведь как держать оборону, если тебе необходимо выпустить в сутки 60 тысяч снарядов, а тебе подвезли 10 тысяч. А завтра 5 тысяч. А послезавтра вообще не было подвоза", – подытожил эксперт.

Ранее Коваленко сообщалос, что ракеты П-800 "Оникс" стали для России дефицитными.

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