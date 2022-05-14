Глава Херсонской ОВА озвучил вероятные причины визитов российских чиновников во временно оккупированную область.

Российские чиновники своими визитами на временно оккупированную территорию Херсонщины пытаются создать вид "гуманитарной заботы о местных жителях" и "картинку" для российского телевидения.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в эфире информационного телемарафона.

"Все российские чиновники своими приездами пытаются создать "картинку гуманитарной заботы", делают вид, что собирают социальные запросы местного населения и повсюду развешивают российские флаги. То же самое можно сказать и о визите вице-спикера российской Госдумы Анны Кузнецовой, которая приехала обсудить срочные "гуманитарные вопросы" и ходила в областной дом малыша и областную детскую больницу", - указал он.

О какой "заботе" российских оккупантов можно говорить, когда они вторглись в мирную страну, силой захватили Херсон и вызвали своими действиями гуманитарную катастрофу, отметил Лагута.

"Никакими сюжетами на телевидении нельзя изменить страшную реальность, в которой оказались жители оккупированной области", - подчеркнул он.

Председатель Херсонской ОВА обратил внимание на угрозу экологической катастрофы на оккупированной территории, ведь там длительное время происходят крупные лесные пожары.

"Мощности ГСЧС на Херсонщине захвачены российскими оккупантами, поэтому именно от них зависит, каким образом будет функционировать техника для тушения лесных пожаров. У нас есть информация, что масштабные пожары начались неделю назад. В первые дни оккупанты даже не выезжали на тушение. Мало того, они запретили тем, кто пытался вмешаться в ситуацию, использовать технику для тушения. Люди самостоятельно привозили воду и с помощью лопат закидали грунтом очаги пожара, благодаря чему удалось остановить распространение огня", - рассказал Лагута.

Он также рассказал, что вероятные намерения захватчиков включить временно оккупированную область в состав РФ по крымскому сценарию могут оказаться реальными.

"Месяц назад оккупанты начали достаточно активно собирать паспортные данные местных жителей. Данные собирались по всем направлениям, их потребовали у сотрудников "Укрпочты", у социальных работников, у представителей захваченных местных территориальных общин и на всех российских блокпостах. Затем даже гуманитарную помощь они начали выдавать согласно полученным данным. Такие действия были похожи на подготовку к псевдореферендуму. Но когда российские оккупанты поняли, что жители Херсонщины не настроены на нужное им "свободное волеизъявление", сценарий был сорван. Теперь, если проанализировать заявления различных коллаборантов, вероятно рассматриваются другие варианты", - сказал Лагута.

14 мая стало известно, что вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова приехала в оккупированный российскими войсками Херсон. Причиной визита высокопоставленной чиновницы, российские СМИ назвали "сбор социальных запросов" местного населения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на улицах Херсона появились красноречивые "предупреждения" для оккупантов.

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