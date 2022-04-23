Технически эта война начинает напоминать Вторую мировую.

После полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, оккупационные войска пытаются прорвать линию обороны ВСУ на Донбассе при помощи тяжелой техники.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

"Помните заявления наших представителей и западных партнеров. Например, заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что это будет одно из величайших сражений со времен Второй мировой войны, а также о том, что будут танковые сражения и так далее. В настоящее время мы пока этого не наблюдаем именно в таком смысле", - заявил Мусиенко.

В то же время, эксперт отметил, что оккупанты бросают танковые колонны на прорыв украинской линии обороны.

"Было осознание такой "картинки": Россия начинает движение по большим танковым колоннам по всем направлениям одновременно. И они действительно пытаются прорывать линию обороны Украины, но, как оказалось, не могут сделать это сверхусилиями, бросая свои танковые колонны в бой. ВСУ срывают эти планы", - отметил эксперт.

По словам Мусиенко, технически эта война начинает напоминать Вторую мировую.

"В то же время по интенсивности обстрелов и тому, как противник наносит удары, эта война, вероятно, уже напоминает Вторую мировую", - отметил Мусиенко.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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