После полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, оккупационные войска пытаются прорвать линию обороны ВСУ на Донбассе при помощи тяжелой техники.
Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.
"Помните заявления наших представителей и западных партнеров. Например, заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что это будет одно из величайших сражений со времен Второй мировой войны, а также о том, что будут танковые сражения и так далее. В настоящее время мы пока этого не наблюдаем именно в таком смысле", - заявил Мусиенко.
В то же время, эксперт отметил, что оккупанты бросают танковые колонны на прорыв украинской линии обороны.
"Было осознание такой "картинки": Россия начинает движение по большим танковым колоннам по всем направлениям одновременно. И они действительно пытаются прорывать линию обороны Украины, но, как оказалось, не могут сделать это сверхусилиями, бросая свои танковые колонны в бой. ВСУ срывают эти планы", - отметил эксперт.
По словам Мусиенко, технически эта война начинает напоминать Вторую мировую.
"В то же время по интенсивности обстрелов и тому, как противник наносит удары, эта война, вероятно, уже напоминает Вторую мировую", - отметил Мусиенко.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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