Против Украины воевали три 'элитных' подразделения спецназа из бывших российских зэков, - СМИ

По данным журналистов, многие штурмовики из этих подразделений имели боевой опыт или отбывали сроки за тяжкие преступления.

Против Украины воевали три "элитных" подразделения спецназа, сформированные из бывших российских заключенных. Их начали формировать в 2023 году, говорится в документальном фильме "Бойня призраков", который опубликовала "Система" - расследовательский проект "Сегодня" и "Радио Свобода".

Многие штурмовики из этих подразделений имели боевой опыт или отбывали сроки за тяжкие преступления, сообщают расследователи. В Украине воевали по меньшей мере три подобных подразделения: "Шторм Гладиатор", "Акула" и "Черные бушлаты".

Отряд "Шторм Гладиатор" входил в структуру 58-й армии Южного военного округа, которой командовал генерал Иван Попов.

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В "Акулу", в основном, набирали заключенных из исправительных колоний Саратовской области. Расследователи сообщают, что один из командиров отряда - бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов, осужденный на 12 лет за взятки.

"Система" также сообщает, что проектом по вербовке заключенных на войну занималось Главное разведывательное управление (ГРУ) РФ.

Зэки, которые воюют против Украины - детали

В Российской Федерации практикуется вербовка осужденных, в том числе за тяжкие преступления, вербовать на войну против Украины. Имеют место многочисленные факты того, что, вернувшись домой, бывшие зэки снова совершают убийства, грабежи и т. д.

Напомним, среди российских мобилизованных и членов их семей нарастает недовольство из-за затянувшейся войны и пренебрежительного отношения со стороны властей. В частности, по словам представителя формирования "Легион "Свобода России" с позывным "Цезарь", это недовольство может перерасти в новый бунт, если власть даст к тому повод.

Он считает, что Путин сам "вольно или невольно" сделал всех российских мобилизованных "гражданами третьего сорта". Если принадлежность российской "элитки и богемки" к условному "первому сорту" всем привычна и понятна, то привилегированный статус зеков, попавших на фронт, вызывает всеобщее раздражение.

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