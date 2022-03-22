В частности, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводный подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.

Российские оккупационные войска пытаются формировать и перемещать резервы к границе с Украиной.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 12.00 в социальной сети Facebook.

При этом задачи, определенные преступным военно-политическим руководством России группировке оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации, остаются невыполненными.

"Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей", - отмечается в сообщении.

Также в связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители Российской Федерации продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловка, Енакиево и прилегающих населенных пунктах.

"После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, которые понесли большие потери возле Авдеевки и Изюма", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не вели. "В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению подразделений, утративших боеспособность, за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Кременная в Луганской области враг активных действий не проводил. Силами подразделений 2-го армейского корпуса враг продолжает закрепляться в районе населенного пункта Пшеничное.

В районе населенного пункта Ямполь (Краматорский район) отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии противник осуществлял огневое влияние по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Успеха не имел.

Вместе с тем на направлении Донецк - Марьинка оккупанты предприняли попытку наступления, но успеха не имели, понесли значительные потери и отступили.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березноватое осуществил разведку боем, понес потери и отошел.

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