Первые танки немецкого производства Leopard 2 Польша предоставит Украине в марте.
Об этом говорится в сообщении в Twitter Министерства обороны Польши. "Сегодня в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. Об участии в этой коалиции заявили и другие страны. Уже в марте первые танки Leopard 2 поедут в Украину", - сказано в сообщении.
Танки Leopard 2 для Украины
25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.
6 февраля украинские экипажи начали учения по эксплуатации этих танков.
8 февраля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первый батальон Leopard 2 прибудет в Украину в марте-апреле.
А сегодня стало известно, что Норвегия пожертвует Украине восемь основных боевых танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения.