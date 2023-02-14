Первые Leopard 2 от Польши прибудут уже в скором времени.

Первые танки немецкого производства Leopard 2 Польша предоставит Украине в марте.

Об этом говорится в сообщении в Twitter Министерства обороны Польши. "Сегодня в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. Об участии в этой коалиции заявили и другие страны. Уже в марте первые танки Leopard 2 поедут в Украину", - сказано в сообщении.

Танки Leopard 2 для Украины

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.

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6 февраля украинские экипажи начали учения по эксплуатации этих танков.

8 февраля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первый батальон Leopard 2 прибудет в Украину в марте-апреле.

А сегодня стало известно, что Норвегия пожертвует Украине восемь основных боевых танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения.

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