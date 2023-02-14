Освоение немецких боевых танков происходит по ускоренной программе.

В Польше продолжаются обучение для украинских военных с немецкими танками Leopard 2.

Майор 4-й танковой бригады Вадим Ходак, который сейчас находится на учениях, поделился с журналистами впечатлениями от современной техники.

Он отметил, что и ему, и другим солдатам, понравились Leopard 2. Ходак надеется, что благодаря полученным танкам удастся приблизить победу Украины.

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"Могу сказать, что машина очень качественная, очень хорошая. Она очень понравилась нашим солдатам. Я думаю, что этого срока, которым нам определен, хватит, чтобы освоить эту технику. ... Сейчас нам очень не хватает бронетехники. И я надеюсь, что когда мы приедем с этой техникой на передовую, она спасет очень много жизней наших солдат. И приблизит нас к победе", – рассказал воин.

Интересно, что 57-летний днепрянин Вадим Ходак, военный на момент полномасштабного вторжения уже давно был на пенсии, но в первый же день большой войны отправился в военкомат, служил на восточном направлении фронта.

"Все мои солдаты и я лично приехали с восточного фронта, Донецк, Луганск, непосредственно из района боевых действий. У нас не было много времени. Нам поступила команда, и буквально два-три дня – и мы уже были в Польше", – рассказывает Ходак.

Учения с танками Leopard 2 для ВСУ - что известно

Как сообщалось, в ближайшие месяцы Украина должна получить от партнеров около 150-300 танков различных типов. Это, в частности, 14 танков Challenger 2 от Великобритании и десятки немецких Leopard 2, которые передадут Германия и другие страны, имевшие эту технику на вооружении (они получили согласие Берлина на экспорт).

Украинские военные уже начали осваивать танки Leopard 2 в Польше вместе с инструкторами из Польши, Канады и Норвегии. Инструкторы рассказывали журналистам, что польские танкисты тренируются с этими танками 2 месяца. Но украинских учат по интенсивной программе - 6 дней в неделю по 12 часов и более, курс продлится 1 месяц.

Также учения проходят в Германии. Здесь завершить курс подготовки пользования танками украинские солдаты должны до конца марта. Бундесвер хочет синхронизировать окончание этого процесса с передачей Leopard-2 для ВСУ.

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