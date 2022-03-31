В Николаевской области снайпер остановил колонну оккупантов и захватил в плен офицера.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Снайпер разведывательного подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШВ ВС Украины Николай Б. во время выполнения боевого задания в районе одного из населенных пунктов Николаевской области проявил хорошие навыки во владении штатным оружием", - говорится в сообщении.
В частности, во время движения вражеской колонны он метким выстрелом остановил первую бронированную машину "Рысь" 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) российских захватчиков.
Остановка передовой машины вызвала затор для движения всей колонны, которая остановилась.
Этим сразу воспользовались воины десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать оккупантов, попавших в засаду.
"Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти. Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск РФ", - добавили в командовании.
Как писал УНИАН, российские войска расстреляли колонну автобусов с волонтерами под Черниговом.