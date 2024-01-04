Острой проблемой для российской оккупационной армии стали предусмотренные после ранений реабилитационные отпуска для оккупантов.

Российские захватчики не могут справиться с потоком санитарных потерь среди личного состава, поэтому их командование решило отказывать в лечении легким раненым.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны, гражданские больницы в оккупированных украинских городах, которые россияне используют в собственных целях как военные госпитали - переполнены.

"Лишение базовых медицинских потребностей гражданского населения в оккупированных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии Москвы результата не дало. В связи с этим российское командование решило отказывать в лечении легким раненым. Медицинскую помощь кое-как оказывают оккупантам с ранениями средней степени. А тяжелых из-за нехватки оборудования и квалифицированных специалистов отправляют на Россию - доезжают не все", - говорится в сообщении.

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В разведке проинформировали, что острой проблемой для российской оккупационной армии также стали предусмотренные после ранений реабилитационные отпуска для оккупантов.

"Факты невозврата из "реабилитации" обусловили решение отменить такие отпуска вообще - еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается прекратить массовое дезертирство", - заявили в ГУР.

Война РФ против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий озвучил две величайших фобии кремлевских вождей.

"Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня", - заявил Скибицкий.

Также он отметил, что задачами России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми временно оккупированными украинскими территориями.

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