Также там раскрыли планы оккупантов на 2024 год.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий озвучил две самых больших фобии кремлевских вождей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР. "Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня", - заявил Скибицкий.

Также он отметил, что задачами России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми временно оккупированными украинскими территориями.

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"Цели, которые ставил перед собой Путин по проведению так называемой "СВО", не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год", - отметил Скибицкий.

Стратегической задачей для Украины, по словам представителя ГУР, остается деоккупация всех захваченных агрессором территорий. В этом контексте активные действия на Крымском полуострове, по словам представителя военной разведки, будут иметь влияние и на другие участки фронта.

"Крым на сегодня - это транзитная зона для поставки всего вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в южные наши регионы: в Херсонскую и Запорожскую области", - напомнил Скибицкий.

Война в Украине: новости

Разведка Британии заявила, что Силы обороны Украины переходят к более оборонительной позиции вдоль почти всей линии фронта, но значительный прорыв российских оккупационных войск маловероятен.

Отмечалось, что последние недели Украина сосредоточила усилия на усилении полевых фортификационных укреплений, поскольку ВСУ разворачиваются к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.

В частности, это происходит с конца ноября после призывов президента Владимира Зеленского относительно более быстрого укрепления защиты в ключевых секторах.

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