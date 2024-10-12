Россияне пытаются бить по гражданским зерновозам, но есть риск, что какая-то ракета полетит не туда, куда ее запустили.

С сентября Россия возобновила ракетные обстрелы Одессы, стремясь помешать экспорту украинского зерна и другого продовольствия. Атаками на зерновозы Кремль может случайно спровоцировать войну с НАТО, пишет The Telegraph.

За последние недели россияне попали ракетами уже в несколько зерновозов, которые экспортировали украинское зерно. Хотя россияне объясняют эти атаки якобы тем, что корабли перевозили оружие, никаких доказательств этому конечно нет.

Вместе с тем смысл этих атак очевиден, пишет The Telegraph - лишить Украину дохода от экспорта продовольствия и спровоцировать рост мировых цен на него, чтобы мир активнее давил на Украину, заставляя к немедленному заключению мира с РФ. Несмотря на то, что атаки на гражданские суда сами по себе являются военным преступлением, своими действиями Россия может случайно вызвать войну с НАТО, пишет издание.

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Как объясняет автор статьи, Россия имеет ограниченные возможности отслеживать в режиме онлайн перемещение судов в западной части Черного моря. Фактически россиянам приходится запускать свои ракеты только примерно в тот сектор, где, как они считают, находится очередной гражданский зерновоз. Остальное должна сделать головка самонаведения ракеты, которая на подлете отыщет судно.

"Проблема в том, что главный радар самонаведения ракет очень прост. (...) За несколько секунд ракета должна решить, что она выберет, если другое большее судно будет проходить мимо, или на ее изображении есть что-то другое с более сильной радиолокационной отдачей, она, вероятно, сфокусируется на этом", - пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что фактически в таких обстоятельствах российская ракета может поразить почти что угодно, в том числе залетев на территорию Румынии, которая входит в НАТО.

"С помощью крошечной головки радара удар превратился бы из простого военного преступления в тест для 5-й статьи НАТО и, возможно, в ядерную войну. (...) Каждая такая атака - это глупая азартная игра, которая рискует самыми высокими ставками: и Путин теперь бросает эти кубики снова и снова", - предупреждает автор публикации.

Российские удары по гражданским судам

Как писал УНИАН, вечером 9 октября российские оккупанты попали ракетой в гражданский контейнеровоз Shui Spirit под флагом Панамы. В ночь на 10 октября было известно о шести погибших и 11 раненых, из них семеро были в тяжелом состоянии. Все пострадавшие - граждане Украины. Также был уничтожен груз гуманитарки для Палестины.

Ранее оккупанты ударили в Одесском порту по гражданскому судну OPTIMA под флагом Палау, которое зашло для загрузки. В результате атаки погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы. Также пострадали пятеро иностранцев.

Ночью 6 октября баллистический удар был нанесен по иностранному судну в порту "Южный". Оно должно было идти в Италию с грузом кукурузы.

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