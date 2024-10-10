Из-за атаки погибло 8 человек, в Одесской области объявлен день траура.

Во время вчерашнего ракетного удара, который РФ нанесла по порту в Одесской области, повреждения получил контейнеровоз с подсолнечным маслом. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля, это была гуманитарная помощь для Палестины по заказу ООН. Об этом Коваль написал в своем Telegram-канале.

"В ночь на 10 октября государство-террорист в очередной раз ударило баллистической ракетой по портам. Погибли 8 человек, 11 получили ранения. Под обстрел попал и контейнеровоз, на борту которого было 45 контейнеров с фасованным подсолнечным маслом. Эта партия была гуманитарным грузом по заказу ООН для поставки в Палестину", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Украина, несмотря на войну, поставляет продукцию для 400 млн человек в мире, и нуждается в усилении защиты неба.

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По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, цель атак РФ на портовую инфраструктуру юга - снижение экспорта. Он заявил:

"Речь идет о сознательном провоцировании продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна. Целями вражеских обстрелов в первую очередь являются порты, гражданские суда и зернохранилища".

По его данным, за последние три месяца было почти 60 таких атак, из-за них повреждено около 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судов.

"Пострадали - 79 гражданских. Среди них работники портов, логистических компаний и экипажей судов", - сообщил Кулеба.

Последствия ударов по портам, по его словам, в первую очередь скажутся на государствах Глобального Юга и Европы. Сейчас более 40 государств получают украинское зерно - Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Китай, Вьетнам, Индонезия, Испания, Турция, Нидерланды и др.

В Одесской областной военной администрации заявили, что из-за гибели людей во время портовой инфраструктуры на 11 октября в регионе объявлен траур.

Ракетный удар по порту Одесской области - детали

Как сообщал УНИАН, вечером 9 октября российские террористы атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, которые попали в гражданский Shui Spirit контейнеровоз под флагом Панамы. В ночь на 10 октября было известно о шести погибших и 11 раненых, из них семеро были в тяжелом состоянии. Говорилось, что все они - граждане Украины. Сегодня, 10 октября, стало известно, что в больнице умерли двое тяжелораненых - 46-летний мужчина и 26-летний парень.

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