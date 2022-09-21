Накануне главари псевдореспублик объявили о проведении "референдумов" по вопросу присоединения к РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил приравнять боевиков псевдореспублик "ЛДНР" к кадровым военным армии РФ.

Об этом он заявил во время своего обращения 21 сентября.

По его словам соответствующие поручения он уже дал Министерству обороны: "в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус" боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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"Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии", – заявил Путин.

"Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов "народной милиции" Донбасса техникой и снаряжением", – сказал он.

Напомним, президент РФ Путин объявил частичную мобилизацию в России.

В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Как известно, оккупанты собрались устроить фейковые "референдумы" о присоединении к России на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября. Они заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России".