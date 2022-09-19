Российский лидер сделал "подарки" Западу, считает бывший посол Штатов в Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже обеспечил себе место в истории в качестве дурака.

Глава РФ также сделал "подарки" Западу - стал причиной объединения западных государств и пополнения рядов НАТО, рассказал старший директор Евразийского центра Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"Он (Путин - Ред.) уже обеспечил себе место в истории как дурак", - сказал экс-посол, отвечая на вопрос "чем закончит" президент РФ?

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Хербст добавил, что до наступления на Украину Путина считали очень компетентным политиком, который был способен добиться желаемого.

Напомним, в 2014 году после Революции Достоинства в Украине, в результате которой власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович, РФ захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Вторжение России в Украину осудил почти весь мир, Запад стал активно помогать Украине деньгами и оружием.

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу. На нашей земле уже ликвидированы около 54 тыс. 650 врагов.

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