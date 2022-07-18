Сейчас россияне не могут объявить полномасштабную мобилизацию, потому что по закону у них нет войны, отметил глава Луганской ОВА.

Оккупанты планируют захватить Донецкую и Луганскую области, чтобы присоединить их к РФ и в случае деоккупации объявить о полномасштабной мобилизации.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время информационного телемарафона.

"Если бы произошел захват Луганской области, то у них план такой: захватить Луганскую и Донецкую область, потом быстренько объявить, что они присоединились к Российской Федерации и потом любая деоккупация любого населенного пункта - это уже будет объявлено Россией как война Украины против России и тогда уже будет объявлена полномасштабная мобилизация", - рассказал он.

По его словам, сейчас россияне не могут объявить полномасштабную мобилизацию, потому что по закону у них нет войны.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля вторглись в Украину, и Кремль не объявлял Киеву войну. Власти РФ назвали свои действия на украинской территории "спецоперацией".

В июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию, чтобы собрать живую силу на войну в Украине - для этого создаются так называемые "добровольческие батальоны".

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