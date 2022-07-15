Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию, чтобы собрать живую силу на войну в Украине. Для этого создаются так называемые "добровольческие батальоны".
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.
По его словам, Минобороны РФ увеличивает зарплаты бойцов контрактной службы, чтобы они согласились отправиться в Украину.
"На России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное обеспечение для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны", - отметил Данилов.
Также он добавил, что российское руководство привлекает к войне заключенных, осужденных по уголовным статьям.
Напомним, ранее мы рассказывали, как Россия собирает наемников на войну в Украине.