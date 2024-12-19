Возле Курахово в Донецкой области враг имеет возможность перерезать логистические коммуникации ВСУ, считает Владислав Селезнев.

Самой сложной на фронте сейчас является ситуация в районе Кураховского плацдарма, ведь западнее города враг имеет возможность перерезать логистические коммуникации ВСУ, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в интервью Украинскому радио.

По его словам, на Кураховском и на Покровском направлениях россияне "имеют хотя бы тактические, но тем не менее успехи", ведь могут там постоянно давить на наших защитников. В то время, как нам, к сожалению, говорит, там физически не хватает ресурсов.

Что касается ситуации в районе Кураховского плацдарма, то она "является наиболее сложной", заверил эксперт, ссылаясь на на карту DeepState.

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"Враг имеет возможность западнее Курахово перерезать наши логистические коммуникации, и это, безусловно, серьезный вызов. Каким образом будут действовать дальше наши силы на этом участке фронта, точно не известно. Возможно, будут усиливаться ряды наших защитников, чтобы не позволить "захлопнуть" те самые тиски оперативного полуокружения. Возможно, будет проведена маневренная оборона, будут вестись арьергардные бои", - предположил Селезнев.

В любом случае, убежден он, ключевая функция сейчас для украинских командиров - сохранить жизнь и здоровье наших воинов, потому что "потерянные километры, имея обученную подготовленную обеспеченную армию, мы вернем, а вот каждая жизнь человека уникальна и возврату не подлежит".

Что касается ситуации в районе Покровска, рассказал аналитик, то, по его мнению, сейчас враг определяется, "будет ли штурмовать этот населенный пункт в лоб, как в свое время штурмовал Селидово и достаточно удачно для себя, или, возможно, будет проводить практику оперативного окружения".

Селезнев видит "определенные тенденции, которые свидетельствуют о том, что формируются тиски южнее и юго-западнее Покровска". Говорит, этот вариант попытки врага оккупировать Покровск для него менее затратный именно в измерении человеческих ресурсов. Но что будет на самом деле на поле боя на самом деле - пока не известно.

Он выразил надежду, что контрдействия украинских Сил обороны будут достаточно эффективными, чтобы не позволить врагу реализовать его замысел.

Кураховское и Покровское направления: последние новости

Как сообщал УНИАН, для врага остается основным приоритетом продвижение в районе Покровского выступа и Курахово. Так считает полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, после того, как противник закончит с Курахово и Покровском, он может думать о Купянске.

По мнению командира взвода 24ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова (Османа), Кураховское направление постепенно сыпется, враг подтянул туда часть резервов с Покровского направления. Основной акцент оккупанты делают на прорывах линий техникой, отрезание позиций и образование клещей, рассказал Бунятов.

За минувшие сутки, как утверждают аналитики DeepState, враг смог оккупировать село Трудовое Донецкой области, а также продвинуться в Успеновке, Курахово, Песчаном, Новооленовке, Волковом, Нескучном и Возрождении.

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