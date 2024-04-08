Россия применяет тактику накопления ракет для того, чтобы потом наносить массированные удары по Украине.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявил, что большинство ракет, которые производит РФ, она сразу же применяет для ударов по Украине.

"Ракет у россиян осталось достаточно много. Как мы знаем, по данным ГУР, их осталось почти 1000. И враг постоянно использует новые и новые ракеты. Запас у них существенно исчерпан. Мы это видим даже по анализу тех ракет, которые недавно враг использовал. Например тогда, когда он бил "Цирконом", наш экспертный центр установил, что ракета была достаточно новая, произведенная во время полномасштабного вторжения", - пояснил Евлаш в эфире телемарафона.

Он также добавил, что Россия также использует некоторые образцы ракет для разведки систем украинской ПВО.

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"В частности, они используют и испытывают их в боевых условиях. Испытывают как сами ракеты, в том числе и северокорейские, так и наше ПВО. Конечно, одна из функций таких ударов - это в том числе и разведывательная", - сказал Евлаш.

Спикер также прокомментировал проблему с большим количеством разведывательных дронов РФ, которые корректируют российские удары по территории Украины. Он пояснил, что Россия производит их в больших количествах, модернизирует уже имеющиеся и разрабатывает новые беспилотники.

"Дроны - это существенная проблема. Постоянно вражеские беспилотники остаются висеть в прифронтовых территориях. В частности, вблизи Харьковщины и Херсона. Там постоянно находятся эти малозаметные и малогабаритные цели, которые достаточно сложно обнаружить. Ведь их применяют на большом расстоянии - 5 и более километров. И сбить такой дрон достаточно сложно", - говорит представитель Воздушных сил.

Массированные удары РФ

Накануне Евлаш также объяснил, почему РФ уже второй месяц не выводит на боевое дежурство самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По его словам, у России еще есть возможность восстановить разведку с этих самолетов.

Россия в последние недели активно атакует украинские электростанции, используя дорогие высокоточные баллистические ракеты, при этом у Украины есть лишь несколько систем ПВО Patriot, способных их сбить, пишет Financial Times.

В то же время, по оценкам представителя военной разведки Украины Андрея Черняка, у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

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