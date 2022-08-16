Сроки проведения реформы ВДВ пока неизвестны, отметил журналист.

В Российской Федерации из-за огромных потерь решили реформировать Воздушно-десантные войска.

В РФ полки ВДВ хотят сделать батальонами, а дивизии - бригадами, поделился в Telegram журналист Роман Цимбалюк, ссылаясь на источник.

По его словам, пока неизвестны сроки проведения такой реформы.

"В связи с невозможностью компенсировать огромные потери среди личного состава воинских частей Воздушно-десантных войск РФ, командование Вооруженных сил планирует осуществить определенные реформы. По информации от источника из ВДВ, реформы будут направлены на реорганизацию структуры в целом, а фактически речь идет о сокращении…", - отметил автор.

Напомним, войска России вторглись в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военные и гражданские объекты, есть очень много жертв среди гражданских. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли десятки тысяч человек.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагам. По состоянию на 16 августа на нашей земле ликвидированы почти 44 000 противников.

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