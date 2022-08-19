На нашей земле ликвидированы еще десять вражеских танков.

За сутки украинские воины уничтожили 400 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составили: личного состава - около 44 700 (+400) лиц ликвидированы, танков - 1 899 (+10) единиц, боевых бронированных машин - 4 195 (+16) ед., артиллерийских систем - 1016 (+6) ед., РСЗО / MLRS - 266 (+1) ед., средства ПВО - 141 (+5) ед., самолетов - 234 (+0) ед., вертолетов - 197 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 795 (+2), крылатые ракеты - 190 (+0), корабли / катера - 15 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн - 3 130 (+69) ед., специальная техника - 94 (+1)", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Наша армия дает достойный отпор оккупантам. По состоянию на 18 августа на нашей территории уничтожили около 44 тыс. 300 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: