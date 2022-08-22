В то же время Россия "имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации на Запорожской АЭС".

Общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Удары российской артиллерии просто невозможно посчитать - настолько они интенсивны", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что при этом государство-террорист "не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Государственной Думе Российской Федерации анонсировали "жесткое заявление" по Украине, адресованное Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям.

Российский политик Сергей Миронов сказал, что оно будет связано с обстрелами Запорожской атомной электростанции, в которых РФ обвиняет Украину.

Напомним, что российские оккупанты контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта. Они неоднократно обстреливали территорию станции и даже повредили ряд объектов.

Ранее Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

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