Госдепартамент Штатов обладает информацией об усилении бомбардировок мирных городов и населенных пунктов оккупантами.

Посольство США призвало граждан Штатов покинуть Украину из-за угрозы обстрелов гражданской инфраструктуры Российской Федерацией в ближайшие дни. Оккупанты планируют усилить бомбардировки ко Дню Независимости нашей страны.

Такая информация появилась на официальном сайте посольства США в Украине.

"Государственный департамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары в Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", — сказано в официальном сообщении посольства Штатов.

Американских граждан также предупредили, что следует делать в случае воздушной тревоги, например, искать убежище или спускаться на нижний уровень дома с минимальным количеством окон и садиться возле внутренней стены. А еще посольство порекомендовало проверить свои документы.

Напомним, в Главном управлении разведки МО предупредили о повышенной опасности в ближайшие дни. Существует угроза ракетных ударов и других провокаций — как внутри страны, так и за рубежом. А Национальная полиция не исключает активизацию ДРГ в ближайшие дни.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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