Сегодня спутниковый прием сигнала телеканалов является самой надежной стабильной технологией с покрытием в любой точке в Украине

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики призывают жителей городов не слушаться советов о демонтаже спутниковых тарелок с многоэтажек, чтобы избежать воздушных ударов.

Как сказано в обращении комитета к главам военных администраций, а также к органам местного самоуправления и их руководителям, не нужно ограничивать спутниковый прием сигнала украинских телеканалов.

В нем отмечается, что в интернете начала активно распространяться информация о необходимости быстрого демонтажа спутниковых антенн на фасадах многоквартирных домов.

В частности, заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко заявил, что жители города должны демонтировать спутниковые тарелки с многоэтажек, чтобы избежать воздушных ударов, до 28 марта. "Все самостоятельно не убранные антенны будут демонтированы коммунальными предприятиями города и возвращены владельцам после окончания военных действий на территории Украины", - написал Лысенко в Фейсбуке.

Член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий советует украинцам, наоборот, установить спутниковые тарелки и настроить их на украинские каналы, отметив, что "много действий и приказов, о которых не задумываешься, и которые могут строиться на глупости или вредительстве".

"Заметим, оккупанты не зря атакуют телебашни, а имеют целью сеять панику и распространять дезинформацию. И когда россияне заходят в города, то прежде всего захватывают местные радиостанции и наземное телевидение для воздействия на людей. Так что едва ли не единственным способом донести правду в такой ситуации является сателлит!" - сказано в обращении комитета.

"Все крупные украинские каналы находятся на спутнике. Именно на них, а не на российские каналы настроено 90 процентов тарелок. Когда вы видите на тарелке три головки (lnb их называют), значит они принимают телевидение с Астры (Сириус), Амоса и Евтелсата. Это сателлиты, которые транслируют украинские программы. Тарелки спасают города от капитуляции. И они не передают никаких сигналов. Только принимают", - пояснил Княжицкий.

В обращении ссылаются на Viasat, что на сегодня спутниковый прием сигнала телеканалов является самой надежной стабильной технологией с покрытием в любой точке в Украине.

При этом отмечают, что угроза и необходимость демонтажа спутниковых тарелок отсутствует.

"Достоверной информации по этому поводу из официальных источников государственной власти Украины или ВСУ не было. На сегодня спутниковый прием сигнала телеканалов является самой надежной стабильной технологией с покрытием в любой точке в Украине, в отличие от других технологий, которые зависят от наземных станций и передатчиков и, к сожалению, подвергаются риску поражения вражескими силами", - говорится в обращении.

Комитет ВР призывает глав военных администраций, а также органы местного самоуправления и их руководителей не распространять непроверенную информацию, воздержаться от необоснованных действий и не побуждать граждан к демонтажу спутниковых тарелок.

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