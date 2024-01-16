Ударами ATACMS по трем аэродромам РФ Украина фактически решила проблему ударных вертолетов, подчеркнул Дикий.

В России начали готовить новые десантно-штурмовые бригады и одна из них – 49-я ОДШБ уже якобы воюет на Запорожском направлении в Украине. Ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал такое "усиление" оккупационных войск РФ.

Как пишет "24 канал", новые десантно-штурмовые бригады РФ будут должны действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинской обороны. Вероятно, личный состав будет перебрасываться вертолетами.

"Вертолетные десанты – это еще советская классика. Первое, что вспомнилось – захват Кабульского аэропорта, с которого начиналась советская оккупация Афганистана. А у нас на свежей памяти бои за Гостомельский аэропорт. Тогда было привлечено близко 100 вертолетов одновременно. Уникальная по масштабу операция, даже американцы такого не делали", – отметил Евгений Дикий.

Видео дня

В начале вторжения оккупанты так и не смогли захватить Гостомельский аэропорт, после чего техника должна была двинуться на Киев. И российский десант провалился даже с учетом абсолютного преимущества и отсутствия средств для их уничтожения у украинских военных.

"При том какое у нас сейчас ПВО – на что здесь можно надеяться? У них уже почти не работают ударные вертолеты, которые были второй наибольшей проблемой после заминирования в 2023 году. Они уже не работают, потому что мы получили ATACMS хотя бы на 160 километров, и отогнали их с тех аэродромов, которые входят в этот радиус", – обратил внимание ветеран АТО.

По его словам, ударами ATACMS по трем аэродромам РФ Украина фактически решила проблему ударных вертолетов. И плотность украинской ПВО сейчас такова, что даже фронтовая авиация оккупантов не рискует пересекать линию фронта, а лишь запускают КАБы. Сбитие российских вертолетов будет практически стопроцентным.

"В этой ситуации ставить ставку на вертолеты десанты – очень наивно", – констатировал Дикий.

Война в Украине: это стоит знать

14 января украинские военные уничтожили российский самолет-разведчик А-50 и повредили борт Ил-22. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на борту уничтоженных самолетов мог лететь генерал.

Тем временем бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что россияне увеличили атаки с использованием бронетехники на Таврическом направлении. В операционной зоне "Таврия" враг нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: